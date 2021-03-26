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В Башкирии будет солнечно

В Башкирии будет солнечно

| 26 мар 2021 | 09:22

Синоптики регионального гидрометцентра дали прогноз погоды на 26 и 27 марта. 

Сегодня в республике не стоит ждать осадков. Ночью и утром возможны туман. На отдельных участков дорог будет гололед. Ветер днем сменит направление на восточный. Температура воздуха ночью составит -4,-9°. Днем же столбик термометра покажет +2,+7°.

Завтра, 27 марта, местами выпадет мокрый снег. Водителям стоит сохранить осторожность на дорогах — возможны гололедицы. Ветер поменяет направление на северное. Ночью похолодает до -13°. Днем потеплеет до +2,+7°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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