В Башкирии будет солнечно

Синоптики регионального гидрометцентра дали прогноз погоды на 26 и 27 марта.
Сегодня в республике не стоит ждать осадков. Ночью и утром возможны туман. На отдельных участков дорог будет гололед. Ветер днем сменит направление на восточный. Температура воздуха ночью составит -4,-9°. Днем же столбик термометра покажет +2,+7°.
Завтра, 27 марта, местами выпадет мокрый снег. Водителям стоит сохранить осторожность на дорогах — возможны гололедицы. Ветер поменяет направление на северное. Ночью похолодает до -13°. Днем потеплеет до +2,+7°.