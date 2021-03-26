Жительница Краснокамского района Башкирии приняла участие в шоу «Я стесняюсь своего тела»
Краснокамский район | 26 мар 2021 | 10:25
История 45-летней Ильсияр Мухамадуллиной из Краснокамского района прозвучала в эфире телеканала «Ю» в программе «Я стесняюсь своего тела». Женщина пришла на шоу с жутким диагнозом — лимфедема, ее ноги распухали до невозможного состояния из-за скопления лимфатической жидкости.
Ильсияр рассказала, что она живет в деревне с мужем и детьми. У нее был диагностирован варикоз, затем нога покраснела и распухла. За три года размеры конечности увеличились в разы. Женщина перестала выходить из дома и передвигалась только по двору.
Врачей ее состояние шокировало, по их словам, они встречались с болезнью, но такой запущенности не ожидали. Ильсияр, отметили медики, заживо гниет из-за язв на ногах.
Врачи смогли вывести лимфатическую жидкость из тела Ильсияр с помощью бандажирования. Также она соблюдала строгую диету и занималась спортом. Это дало результат — через два месяца она смогла поднять обе ноги и похудеть.
Также начали проходить язвы, но, как оказалось, не до конца. Ильсияр пришлось пережить операцию по пересадке кожи на место язв. К счастью, хирургическое вмешательство прошло хорошо.