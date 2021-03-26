Жительница Краснокамского района Башкирии приняла участие в шоу «Я стесняюсь своего тела»

Краснокамский район | 26 мар 2021 | 10:25

История 45-летней Ильсияр Мухамадуллиной из Краснокамского района прозвучала в эфире телеканала «Ю» в программе «Я стесняюсь своего тела». Женщина пришла на шоу с жутким диагнозом — лимфедема, ее ноги распухали до невозможного состояния из-за скопления лимфатической жидкости.







Ильсияр рассказала, что она живет в деревне с мужем и детьми. У нее был диагностирован варикоз, затем нога покраснела и распухла. За три года размеры конечности увеличились в разы. Женщина перестала выходить из дома и передвигалась только по двору.

Врачей ее состояние шокировало, по их словам, они встречались с болезнью, но такой запущенности не ожидали. Ильсияр, отметили медики, заживо гниет из-за язв на ногах.

«Я шокирована, мне вас искренне жаль. Вы просто заживо гниете. В складках огромные язвы, и это просто «входные ворота» для инфекции. Это все — токсины», — высказалась специалист.

«Мне надо кровь из носу лечиться и выздороветь. Бороться хочу до конца. Хотя бы ради детей», — заявила женщина.

Ильсияр призналась, что хочет бороться с болезнью и получить шанс на хорошую жизнь. Медики предупредили ее, что болезнь хроническая и ей всю жизнь придется себя контролировать и следовать рекомендациям врачей.

Врачи смогли вывести лимфатическую жидкость из тела Ильсияр с помощью бандажирования. Также она соблюдала строгую диету и занималась спортом. Это дало результат — через два месяца она смогла поднять обе ноги и похудеть.



Также начали проходить язвы, но, как оказалось, не до конца. Ильсияр пришлось пережить операцию по пересадке кожи на место язв. К счастью, хирургическое вмешательство прошло хорошо.





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