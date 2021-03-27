В Башкирии прогнозируются мокрый снег и гололедица
| 27 мар 2021 | 07:57
Башгидрометцентр дал прогноз погоды на грядущие выходные. В республике 27 и 28 марта обещают мокрый снег и гололедицу.
27 марта местами небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах утром гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха днем +2,+7°.
28 марта местами небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем 0,+5°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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