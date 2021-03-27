Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Какие законы начнут действовать с 1 апреля 2021 года

Какие законы начнут действовать с 1 апреля 2021 года

Какие законы начнут действовать с 1 апреля 2021 года

| 27 мар 2021 | 16:34

В России на всех гаджетах перед продажей будут устанавливать отечественный софт, а также изменятся правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Соответствующие изменения будут в стране в апреле.

По информации «Парламентской газеты», в апреле в России:

- появится единая минимальная цена табачной продукции. Таким образом, производители этого товара лишаться возможности делать «скрытую» скидку. Отмечается, что в законах есть понятие максимальной розничной цены на сигареты. Ее устанавливают сами производители, и минимальная цена может быть ниже на 25%. Именно это законодатели называют «скрытой» скидкой;

- любой гаджет, продаваемый на территории страны, должен будет иметь российский софт. Этот закон также касается иностранной техники.

- претендентам на получение водительского удостоверения больше не придется сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковыми, грузовыми автомобилями, а также автобусами. По новым правилам, будущего водителя будут проверять сразу в условиях реального дорожного движения;

- отдельные виды слабоалкогольных напитков и пиво будут маркироваться. Пока это будет проходить в рамках эксперимента, который продлится до 31 августа 2022 года;

- люди в возрасте старше 65 лет могут вернуться с удаленного режима работы. Теперь эта мера будет носить не обязательный, а рекомендательный характер;

- со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Согласно указу президента РФ, ее размер должен зависеть от доходов семьи. Например, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом выплаты на ребенка в 50% не дотянет до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины «детского» прожиточного минимума. То есть на ребенка семья получит не около 5,5 тысячи, а примерно 8,5 тысячи рублей.



Ранее сообщалось, что с 1 апреля в стране пройдет индексация социальных пенсий.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: