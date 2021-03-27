Какие законы начнут действовать с 1 апреля 2021 года

| 27 мар 2021 | 16:34

В России на всех гаджетах перед продажей будут устанавливать отечественный софт, а также изменятся правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Соответствующие изменения будут в стране в апреле.



По информации «Парламентской газеты», в апреле в России:





- появится единая минимальная цена табачной продукции. Таким образом, производители этого товара лишаться возможности делать «скрытую» скидку. Отмечается, что в законах есть понятие максимальной розничной цены на сигареты. Ее устанавливают сами производители, и минимальная цена может быть ниже на 25%. Именно это законодатели называют «скрытой» скидкой;



- любой гаджет, продаваемый на территории страны, должен будет иметь российский софт. Этот закон также касается иностранной техники.



- претендентам на получение водительского удостоверения больше не придется сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковыми, грузовыми автомобилями, а также автобусами. По новым правилам, будущего водителя будут проверять сразу в условиях реального дорожного движения;



- отдельные виды слабоалкогольных напитков и пиво будут маркироваться. Пока это будет проходить в рамках эксперимента, который продлится до 31 августа 2022 года;

- люди в возрасте старше 65 лет могут вернуться с удаленного режима работы. Теперь эта мера будет носить не обязательный, а рекомендательный характер;



- со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Согласно указу президента РФ, ее размер должен зависеть от доходов семьи. Например, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом выплаты на ребенка в 50% не дотянет до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины «детского» прожиточного минимума. То есть на ребенка семья получит не около 5,5 тысячи, а примерно 8,5 тысячи рублей.









Ранее сообщалось, что с 1 апреля в стране пройдет индексация социальных пенсий.

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