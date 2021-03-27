В Башкирии скончался глава Аскинского района Ришат Дихин
Аскинский район | 27 мар 2021 | 18:50
В Башкирии на 34 году жизни трагически умер глава Аскинского района Ришат Дихин. О его кончине сообщили его близкие. Предположительно, причиной его смерти стал коронавирус. По словам коллег, медики долгое время боролись за его жизнь, однако опасная инфекция все-таки победила молодого мужчину.
«Ушёл Ришат Дихин. Наш добрый Ришат. Никогда не смогу с этим смириться. Только за эти дни, когда шла борьба за его жизнь, я осознал, насколько дорогим другом, товарищем он мне был. Настоящим. Спасибо тебе за всё, Ришат! За студенческие годы. За надёжность. За крепкое плечо до самых последних дней. За помощь»,— написал о нем Алмас Шаммасов.
Ришат Дихин возглавлял Аскинский район с 2019 года. По словам его близких, он, будучи тяжело больным, думал о судьбе и развитии муниципалитета. У него были грандиозные планы по улучшении жизни жителей, которые он хотел осуществить.
Ришат Дихин начал свою карьеру в СМИ, работал на телевидении, Союзе писателей и в министерстве образования. В 2018 году получил должность заместителя главы Аскинского района по социальным вопросам, после работал начальником отдела образования Агидели.
«Спи спокойно, Ришат...», — написал замначальника Башкультнаследия Айнур Фархиев.