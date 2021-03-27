В Башкирии скончался глава Аскинского района Ришат Дихин

Аскинский район | 27 мар 2021 | 18:50

В Башкирии на 34 году жизни трагически умер глава Аскинского района Ришат Дихин. О его кончине сообщили его близкие. Предположительно, причиной его смерти стал коронавирус. По словам коллег, медики долгое время боролись за его жизнь, однако опасная инфекция все-таки победила молодого мужчину.







«Ушёл Ришат Дихин. Наш добрый Ришат. Никогда не смогу с этим смириться. Только за эти дни, когда шла борьба за его жизнь, я осознал, насколько дорогим другом, товарищем он мне был. Настоящим. Спасибо тебе за всё, Ришат! За студенческие годы. За надёжность. За крепкое плечо до самых последних дней. За помощь»,— написал о нем Алмас Шаммасов.



Ришат Дихин возглавлял Аскинский район с 2019 года. По словам его близких, он, будучи тяжело больным, думал о судьбе и развитии муниципалитета. У него были грандиозные планы по улучшении жизни жителей, которые он хотел осуществить.





«О чем была его последняя запись мне, когда он уже лежал в зубовском инфекционном центре и ещё был в сознании? Мы говорили с ним о будущем детей республики. Он делился своими планами открыть в Аскино полилингвальную гимназию с интернатом, чтобы там могли учиться дети со всего Аскинского района и близлежащих районов. И мы с ним ломали голову, какие железные аргументы привести руководству республики, чтобы такое решение было принято. Друг, аргументы здесь больше не нужны. Она обязательно будет в память о тебе, и она будет носить твоё имя. Откроет новые горизонты талантливым детям, таким, как ты», — заявил его друг Алмас Шаммасов.









Ришат Дихин начал свою карьеру в СМИ, работал на телевидении, Союзе писателей и в министерстве образования. В 2018 году получил должность заместителя главы Аскинского района по социальным вопросам, после работал начальником отдела образования Агидели.

«Светлая память, мой коллега и хороший товарищ. Соболезнования родным и близким», — отметила глава Кигинского района Зухра Гордиенко.

«Спи спокойно, Ришат...», — написал замначальника Башкультнаследия Айнур Фархиев.

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Фото: соцсети