Уфимка «написала» портрет рэпера Моргенштерна из мусорных отходов

Уфа | 27 мар 2021 | 19:56

Художница из Уфы Евгения Хайбуллина «написала» портрет рэпера Моргенштерна из мусорных отходов. Таким образом она выразила свою поддержку в пользу выступивших против уфимского музыканта бойцов ММА.







- Наконец-то в стране нашлись настоящие мужчины, которые вступились за будущее наших детей! Я так же не остаюсь в стороне, так как сама мама и не хочу, чтобы мой ребенок слышал эту грязь. К сожалению, родители не всегда могут контролировать то, что ребенок смотрит в интернете и что там слушает. Поддерживаю спортсменов в том, что необходимо ограничивать доступ к таким песням, где оскорбляют людей и популяризируют алкоголь и наркотики. А мата в текстах песен больше, чем слов, — комментирует свой пост в Инстаграм Евгения.

Подписчики единодушно поддержали художницу, отметив, что такой материал под стать творчеству эпатажного исполнителя. При этом сама картина оказалась хороша, считают пользователи:

- Вроде и красиво, и со смыслом

- Символично.

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Фото: скрин видео