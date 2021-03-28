Зима отступает: синоптики Башкирии дали прогноз погоды на ближайшие дни
| 28 мар 2021 | 10:17
Региональные синоптики дали прогноз погоды на предстоящие два дня.
Сегодня, 28 марта, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях -10,-15°, днем 0, +5°.
В начале недели в регионе ожидаются температурные качели. Ночные и дневные температуры будут существенно отличаться.
29 и 30 марта будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами -13,-18°, днем 0, +5°, местами до +10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather