В Башкирии простились с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным

Аскинский район | 29 мар 2021 | 16:45

В Башкирии простились с главой района, который умер в республике в минувшие выходные. Сегодня, 29 марта, в селе Аскино состоялась церемония прощания. Ришат Дихин скончался позавчера после тяжелой болезни. Проститься с покойным пришли его родные, друзья и коллеги.







Проводить чиновника в последний путь приехали глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Курултая Константин Толкачев и руководитель администрации Хабирова Александр Сидякин. Глава республики рассказал, что Дихин два года работал вместе с ним.





— Когда мы искали кандидатуру на должность главы Аскинского района, нашли его в Агидели, где он тогда работал. Очень активный, инициативный был парень, светлый, деликатный и позитивный человек. И поэтому жители доверили ему возглавить район. Конечно, два года работы — совсем небольшой срок. У него были хорошие планы по развитию района. Он с любовью относился к жителям. И у меня на душе всегда было спокойно за Аскинский район, потому что я понимал: да, может быть, у него где-то не хватало опыта, но есть знания и желание трудиться. И во главе муниципалитета — хороший человек, который не станет обижать людей, а будет стараться, чтобы они жили чуточку лучше, — рассказал Хабиров.

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Фото: glavarb.ru

Глава региона рассказал, что осуществит последнюю мечту Дихина. Он хотел построить в районе полилингвальную гимназию, она появится в память о чиновнике.Ришата Дихина похоронили на малой родине — в селе Урмиязы Аскинского района. У него остались дети и супруга.