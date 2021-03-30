Погода в Башкирии на сегодня, 30 марта 2021 года

| 30 мар 2021 | 09:13

Башгидрометцентр сообщил о том, что в ближайшие два дня – 30 и 31 марта в ночное время будет холодно. Днем же температура займет устойчивый плюс.



30 марта без существенных осадков. Утром местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +3,+8°.







31 марта также пройдет без существенных осадков, днем по северу небольшие осадки в виде дождя и снега, местами гололед. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем +2,+7°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram