В Белорецком районе у матери-одиночки арестовали выплату на ребенка

Белорецкий район | 30 мар 2021 | 09:46

У жительницы села Тирлянский арестовали карту, на которую приходят детские пособия. Обращение с просьбой разобраться в ситуации она оставила на сайте электронной приемной.







У матери одиночки имеется задолженность по кредиту. Также она получает детское пособие по потере кормильца на ребенка, однако эти деньги она не может потратить на его нужды. Карту, на которую приходят выплаты, арестовали судебные приставы из-за долга. Женщина подала необходимые документы, чтобы со счета сняли арест, однако уже 3 месяца ситуация не меняется, и пособие она так сообщает, что не начала получать вновь. При этом мать-одиночка сообщает что дозвониться до сотрудников исполнительной власти невозможно, так как те просто не берут трубку. Старший судебный пристав на жалобу сообщил, что нарушений со своей стороны у них нет. В прокуратуре, куда также была подана жалоба в январе, не ответили по данному вопросу.





— А как же ст. 101 ФЗ? У меня двое детей и я мать одиночка. У меня съемная квартира. Подать в суд не могу, так как живу в другом городе, приехать нет пока возможности. Платить я не отказываюсь, но только по возможности, — рассказала женщина.

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