Медика-блогера Глеба Глебова уволили из ковидного госпиталя в Зубово

Известного уфимского врача-блогера Глеба Глебова уволили из ковидного госпиталя в Зубово. Об этом он сообщил сегодня, 30 марта, сообщает издание Уфа1. По словам медика, увольнение стало для него неожиданностью.
— Вчера только узнал, что меня нет в графике работы на апрель, — объяснил Глебов. — Я сам не понял, на самом деле, меня не уведомили даже. К главврачу доехал, он говорит, что «ковид победили, платить нечем».
По словам врача, сокращение коснулось всех блоков госпиталя. Однако, как рассказал Глебов, в остальных увольняли стажеров. В своем блоке Глеб — единственный, кто попал под сокращение.
— Жалко, конечно, хотелось еще поработать, — посетовал врач. — Мне кажется, это из-за моих высказываний. По поводу дальнейшего места работы не знаю. В любом случае я благодарен всему коллективу Зубово, работать с ним было для меня бесценным опытом.
Глеб Глебов намерен продолжать свою блогерскую деятельность. Он отметил, что теперь его «ничего не связывает», поэтому он будет более прямолинеен в высказываниях.