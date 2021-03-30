Медика-блогера Глеба Глебова уволили из ковидного госпиталя в Зубово

Уфа | 30 мар 2021 | 20:02

Известного уфимского врача-блогера Глеба Глебова уволили из ковидного госпиталя в Зубово. Об этом он сообщил сегодня, 30 марта, сообщает издание Уфа1. По словам медика, увольнение стало для него неожиданностью.







— Вчера только узнал, что меня нет в графике работы на апрель, — объяснил Глебов. — Я сам не понял, на самом деле, меня не уведомили даже. К главврачу доехал, он говорит, что «ковид победили, платить нечем».



По словам врача, сокращение коснулось всех блоков госпиталя. Однако, как рассказал Глебов, в остальных увольняли стажеров. В своем блоке Глеб — единственный, кто попал под сокращение.





— Жалко, конечно, хотелось еще поработать, — посетовал врач. — Мне кажется, это из-за моих высказываний. По поводу дальнейшего места работы не знаю. В любом случае я благодарен всему коллективу Зубово, работать с ним было для меня бесценным опытом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Глеб Глебов / Инстаграм

Глеб Глебов намерен продолжать свою блогерскую деятельность. Он отметил, что теперь его «ничего не связывает», поэтому он будет более прямолинеен в высказываниях.