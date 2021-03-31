Жителей Калтасинского района возмутила огромная свалка возле села | видео

Калтасинский район | 31 мар 2021 | 14:27

Гигантская свалка, образованная возле села Барьяза в Калтасинском районе Башкирии, вызвала возмущение жителей и привлекла внимание общественников.





Ранее очевидцы разместили видео в соцсетях, на котором видно, что рядом с деревней образовалась огромная свалка промышленных, медицинских, строительных и бытовых отходов. По их словам, мусор сюда везут со всего района. Село находится в 700 метрах, под образовавшимися горами отходов течет местная речушка.

- Все это будет в реке Танып, — сокрушается автор видео.

На инцидент отреагировали в Минэкологии республики. 25 марта сюда выехали специалист Нефтекамского территориального комитета Минэкологии РБ и сотрудник полиции Отдела МВД России по Калтасинскому району РБ.





- Был составлен протокол осмотра места происшествия с фиксацией административного правонарушения. Были опрошены глава Калмиябашевского сельсовета и представитель администрации Калтасинского района, — комментирует пресс-служба Минэкологии РБ.

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Фото: скриншот видео

По словам сотрудника муниципалитета, отходы в Барьяза на временное хранение привезены из деревни Бабаево, где идёт процесс ликвидации свалки. В ближайшее время весь мусор обещают вывезти на полигон Калтасинского района.