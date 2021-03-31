Жители России смогут сдавать экзамен на права на машинах ГИБДД

| 31 мар 2021 | 20:46

На практическом экзамене на права с 1 апреля ученики смогут использовать машины как автошкол, так и ГИБДД. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.







«Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», — передает ТАСС слова Черникова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

С 1 апреля в России изменятся экзамены на право управления транспортными средствами. Так, для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей исключается этап «площадка». Также будет вестись аудио-видеофиксация всего экзамена. По словам руководителя пресс-службы ГК «Автоспеццентр» Анны Уткиной, необходимость отмены «площадки» связана с тем, что эти навыки несут минимальную практическую пользу при движении по городу, пишет LIFE.





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