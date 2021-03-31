В России с 1 апреля ожидается рост цен на автомобили

| 31 мар 2021 | 21:02

Большинство марок машин вырастут в цене с 1 апреля. Об этом свидетельствуют опросы автодилеров.







«В ближайшее время повышение ожидается, пусть и не столь значимое, как было в феврале», — приводит Autonews РБК объяснение представителя дилерского центра Audi. Также ограничена доступность почти всех моделей BMW, цены увеличатся на 3,8%. Дилерские центры «АВТОDОМ» заявляют о повышении цен на Volvo на 50-150 тысяч рублей и Land Rover на 3-5%. Рост цен ждет и более простые машины. Так, стоимость Volkswagen в среднем увеличится на 50-60 тысяч. С начала года не перестают расти цены на Hyundai и Mitsubishi.

Примечательно, что продажи флагманских моделей авто остаются на высоком уровне. В то же время спрос на базовые модели упал. «В настоящее время единственный вариант сэкономить на покупке автомобиля — это приобрести его сейчас», — предупредил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

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Еще в начале января сообщали, что в 2021 году покупка машины станет проблематичной для россиян. Стоимость авто поднял даже российский АвтоВАЗ, напоминает телеканал 360.