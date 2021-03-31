В России запустят новый сайт госуслуг

| 31 мар 2021 | 21:47

Минцифры России запустило в тестовом режиме новую версию портала госуслуг. Прежний сайт планируют закрыть в III квартале 2021 года, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.







«Мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг. Все желающие могут с ней ознакомиться», — сказал Шадаев на совещании в среду. Он подчеркнул, что бета-версия сайта работает параллельно с действующим порталом.

Глава Минцифры обещает, что новый сервис будет проще и понятнее. «Кроме серьезной технологической модернизации и перехода на новую архитектуру, мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие действия можно совершать в прямом диалоге с порталом, не читая инструкции. Искусственный интеллект сам предлагает действия, помогает выбрать документы», — добавил Шадаев. По его прогнозам, старый портал можно будет закрыть в III квартале 2021 года, поэтому весь трафик будет отрабатываться по-новому.

Читайте также: В России в школах может появиться новый предмет

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В прошлом году Минкомсвязи РФ сообщило, что планирует перевести в электронный вид все уведомления от государственных структур для граждан и компаний. Рассылка будет осуществляться через портал госуслуг