Синоптики Башкирии прогнозируют снег с дождем

| 01 апр 2021 | 09:36

Синоптики республиканского гидрометеорологического центра дали прогноз погоды на начало апреля.







Сегодня, в северной части Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Утром на проводах вероятны отложения в виде мокрого снега. На юге осадки не прогнозируются. В ночное время температура воздуха не опустится ниже -6°, днем же потеплеет до +7°. Порывы южного ветра местами будут сильными.



Завтра, 2 апреля, на севере Башкортостана сохранится ненастье. Днем ожидаются осадки в виде дождя, ночью вероятен снег. Метеорологи снова предупреждают о налипании снега на проводах — следует быть аккуратными. На юге осадки не ожидаются. Столбик термометра ночью покажет 0,-5°, днем температура окружающей среды составит +3,+8°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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