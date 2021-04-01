В Салаватском районе Башкирии госпитализировали истощенного ребенка

Салаватский район | 01 апр 2021 | 11:48

В детское отделение Малоязовской ЦРБ поступил 5-месячный ребенок. По сообщению медиков, ребенок сильно истощен и не получал нужного ухода.







По имеющейся информации, девочку изъяли у мамы, ведущей разгульную жизнь. Уроженка Мечетлино была в состоянии алкогольного опьянения, когда её дочь отправили в больницу. Мать написала отказ от дочери.



На данный момент малышка остается на лечении. Согласно мнению главврача медучреждения Надежды Дмитренко, после выздоровления ребенок будет отправлен в уфимский Дом ребенка. Сейчас малышке необходимы подгузники и детское питание. Желающие помочь смогут это сделать в «Службе семьи»: первый этаж Пенсионного фонда, с. Малояз, кабинеты №8-9.

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Фото: pixabay