В России могут разрешить водить машину с 17 лет

| 01 апр 2021 | 21:18

Россиянам могут разрешить водить машины с 17 лет, но только в сопровождении опытного взрослого водителя. Соответствующие поправки в закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» МВД РФ внесло в российское правительство.







«Получить [согласно этим поправкам] водительское удостоверение можно будет с 17 лет, но управлять транспортным средством он сможет только в сопровождении опытного водителя со стажем не менее трех лет. Это позволит молодому водителю не забыть навыки вождения к 18 годам», — рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Видео она выложила в Telegram.



С 1 апреля в России изменился порядок сдачи экзамена на автоправа. Теперь сдавать на категорию «В» можно с 16 лет, поэтому МВД РФ и уменьшило возрастной ценз по вождению.

Ранее сообщалось о том, что жители России смогут сдавать экзамен на права на машинах ГИБДД.





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