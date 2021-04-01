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В России хотят ввести новую льготу для инвалидов

В России хотят ввести новую льготу для инвалидов

| 01 апр 2021 | 21:36

В России инвалидам могут разрешить пользоваться платными парковками безвозмездно, если специальные места для них уже заняты. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму.

«Парламентарии предлагают внести изменения в закон о социальной защите инвалидов, установив, что если на платной парковке все места, предназначенные для бесплатной парковки инвалидов, заняты, то машины с опознавательным знаком, включенные в федеральный реестр инвалидов, могут быть размещены на имеющихся свободных местах данной парковки бесплатно», — пишет ТАСС. С этой инициативой выступила фракция ЛДПР в российском парламенте, к которой присоединился сенатор Сергей Леонов.

В настоящее время 10% мест на платных парковках (но не менее одного) отводится для инвалидов. Однако если места для инвалидов заняты и автовладельцу с ограниченными возможностями приходится парковаться на обычном месте, он обязан его оплатить. Именно эту лакуну в законе и хотят ликвидировать парламентарии.

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Источник: ura.news

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