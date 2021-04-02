В Башкирии скончался бывший руководитель КСП Петр Бобылев
| 02 апр 2021 | 20:38
В Башкирии скончался бывший руководитель Контрольно-счетной палаты республики Петр Бобылев. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в ведомстве. Он руководил КСП 14 лет. При нем начались крупные проверки власти в республике. Он разработал первые документы по проведению проверок в ведомствах, положил начало экспертно-аналитической работе. При нём создавались основы становления системы внешнего государственного финансового контроля в регионе.
— Петр Миронович пользовался огромным авторитетом у своих коллег и многочисленных друзей, ему были свойственны оптимизм, сила воли, ум, готовность прийти на помощь в трудную минуту, честность и порядочность. Петр Миронович был надежной опорой своей семье и примером в глазах детей и внуков, — рассказали в КСП.
Ранее сообщалось, что в Башкирии умер глава Аскинского района. Ришату Дихину было всего 33 года. Ришат Дихин возглавлял Аскинский район с 2019 года.