В России изменили правила детских путешествий

| 02 апр 2021 | 21:18

Правительство РФ отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы. Ранее с таким предложением выступила «Единая Россия». Изменения не только упростят организацию путешествий, но и позволят сэкономить на оформлении документов.







2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому при заселении несовершеннолетнего в гостиницу будет требоваться только письменное согласие одного из родителей в свободной форме. Ранее для этого требовалось нотариальное согласие, стоимость оформления которого начинается от 1,5 тысячи рублей. В «Единой России» отмечали, что сложности возникали и из-за того, что нотариусы есть не во всех населенных пунктах страны. В результате сельским жителям нередко приходилось ездить в райцентр или соседний город.

«Ужесточение и без того серьезных требований замедляет развитие туризма. Оформление нотариальной доверенности — это дополнительные расходы и потраченное время для родителей. Отмена этой нормы упростит процедуру заселения несовершеннолетних в гостиницы и будет способствовать развитию детского туризма в нашей стране», — подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по делам молодежи Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

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«Единая Россия» обратилась к Михаилу Мишустину с ходатайством об отмене избыточного требования в начале 2021 года. По оценкам туроператоров, требование нотариально заверенного разрешения от родителей при заселении детей в гостиницы увеличивало стоимость двухдневного тура по России на 20-40%.