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В Башкирии прогнозируются небольшие осадки и гололед

В Башкирии прогнозируются небольшие осадки и гололед

| 03 апр 2021 | 09:45

Синоптики Башгидромета сообщили, какая погода будет в Республике Башкортостан в ближайшие двое суток. Согласно информации метеорологов, в республике ожидается умеренный ветер, гололед и осадки в виде дождя и мокрого снега.

3 апреля будет без значительных осадков. Утром на некоторых участках автодорог прогнозируется гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +3,+8°.

4 апреля кое-где пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, днем по северу до умеренных, в некоторых районах гололед. Ветер юго-восточный, южный умеренный. В ночное время температура воздуха составит 0,-5°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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