Девочке из Башкирии, попавшей в аварию, требуется дорогостоящая операция

| 03 апр 2021 | 14:19

В Башкирии девочке по имени Амина Ситдикова требуется дорогостоящая операция, которая подразумевает имплантацию стимулятора диафрагмального нерва. Все дело в том, что сейчас девочка не может дышать самостоятельно.







Еще в прошлом году, 24 октября, автомобиль, в котором Мария Ситдикова, мать Амины, с детьми, попал в дорожно-транспортное происшествие. После этого Амина получила очень серьезную травму. Основной клинический диагноз, согласно заключению медиков по тем документам, которые предоставила мать девочки, включает в себя повреждения ствола мозга, дыхательные, глазодвигательные, а также нарушения двигательной функции тазовых органов и дизартрия.



Уже несколько месяцев Амина подключена к аппарату ИВЛ. Операцию готовы провести в Москве, используя импортный аппарат. Но на лечение требуется очень большая сумма - 9 331 918 рублей, а собрано, по состоянию на 1 апреля, 841 366,22 рублей, то есть меньше 10% от общей суммы. Мама Амины обратилась к неравнодушным за помощью.

Мария Ситдикова, мама Амины:



Ей нужна операция по установке стимулятора диафрагмального нерва, чтобы начать реабилитацию по восстановлению функций двигательной системы. Я прошу всех неравнодушных помочь нам собрать эту непосильную сумму, чтобы она наконец-то задышала сама и начала ходить.

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