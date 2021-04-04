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В Башкирии 4 и 5 апреля прогнозируются осадки

В Башкирии 4 и 5 апреля прогнозируются осадки

| 04 апр 2021 | 10:18

Метеорологи Республики Башкортостан представили прогноз погоды на 4 и 5 апреля 2021 года. 

4 апреля, местами вероятны осадки в виде снега и дождя. На автодорогах водителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность — ожидается гололед. В ночное время температура воздуха будет составлять  0,-5°, днем потеплеет до +7°. Ветер изменит свое направление на юго-западный.

5 апреля, прогнозируется мокрый снег. В некоторых районах вероятны отложения осадков на проводах и деревьях. На дорогах гололед. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный, периодически его порывы будут усиливаться. Столбик указателя температуры ночью покажет 0,-5°. Днем же температура окружающей среды будет составлять 0,+5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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