Минтруда России напомнило мужчинам про декретный отпуск

| 04 апр 2021 | 13:30

Мужчины в Российской Федерации могут уходить в декретный отпуск и получать пособие на детей. Отпуск засчитывается в их трудовой стаж, напомнило Минтруда РФ.







«Период ухода за ребенком зачтут отцу в трудовой стаж», — сообщило Министерство труда «Российской газете». При всем этом отцы могут не только уходить в отпуск, но и чередовать его с матерью малыша либо поделить между собой. Для того, чтобы взять декрет мужчине необходимо: написать заявление на работе, предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку с места работы супруги о том, что декретный отпуск ей не предоставлен. В Российской Федерации отпуск по уходу за своими детьми берут всего 2 процента отцов.

Кроме того, папа может оформить пособие на малыша. Оно выплачивается одному из родителей до полутора лет. Если родитель работает официально, то пособие будет составлять 40 процентов от среднемесячного заработка за два последних календарных года. Чтобы получить пособие папе необходимо предоставить работодателю свидетельство о рождении или усыновлении малыша и справку с места работы матери о том, что она не получает пособия.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram