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Дворник Юра из Уфы снялся в шоу Максима Галкина

Дворник Юра из Уфы снялся в шоу Максима Галкина

Уфа | 04 апр 2021 | 17:50

Дворник из города Уфы Юрий Ветлугин, ставший известным после размещенной в социальных сетях фотосессии, снялся в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. В эфире передачи говорили об истории людей, ставших в одно мгновение знаменитыми.

Трансляции передачи состоялась вчера, 3 апреля. Компанию Ветлугину составил фотограф Роман Филиппов, первым рассказавший историю Юры и его сложной судьбе. Сам дворник сообщил, что, после знаменитой фотосессии, которая сделала его знаменитым, окружающие люди стали к нему гораздо лучше относиться.

— Скоро придется раздавать платные автографы, — признался Юрий Ветлугин. — Люди, с которыми я работаю, стали уважать меня, стали ценить меня. Дворники все балдеют от меня.

Он подчеркнул, что не прекратил работать дворником, и Максим Галкин оценил это как верность профессии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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