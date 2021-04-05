В Башкирии прогнозируется дождь со снегом

| 05 апр 2021 | 09:34

В Башкортостане ожидается неблагоприятная погода. Прогноз на ближайшие двое суток подготовили метеорологи Башгидрометцентра.







5 апреля прогнозируются несущественные осадки в виде дождя, переходящего в снег. В некоторых районах прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, утром – гололед на автодорогах. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем будет составлять +1,+6°.



6 апреля ночью значительных осадков не ожидается, на автодорогах гололед, днем местами слабый дождь. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять -3,-8°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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