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В Башкирии прогнозируются порывы ветра и небольшие осадки

В Башкирии прогнозируются порывы ветра и небольшие осадки

| 06 апр 2021 | 09:16

Синоптики Башкидромета спрогнозировали  неблагоприятный характер погоды 6 и 7 апреля. По данным метеорологов в республике прогнозируются порывы ветра и осадки. Ожидаются также гололед и мокрый снег.

6 апреля ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер, днем местами порывы до сильного. Воздух днем прогреется до +4,+9°.

7 апреля вероятны несущественные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по югу до умеренных, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на некоторых участках дорог гололед, снежный накат. Ветер восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +2,-3°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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