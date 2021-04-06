Мэрия Уфы выплатила горожанину более 300 тысяч рублей за яму на дороге

Уфа | 06 апр 2021 | 19:12

Житель Уфы Сергей Малых добился выплаты в размере 304 тысячи рублей от мэрии из-за крупной ямы на дороге. Решение опубликовано на сайте Верховного суда Башкирии.







В материалах дела сказано, что причиной судебных разбирательств стало ДТП: мужчина за рулем «Мерседес-Бенц» наехал на двухметровую яму на улице Свободы рядом с домом №57/1. Сергей Малых обратился в компанию ООО «Альянс» и получил от экспертов оценку ущерба – 610 тысяч рублей.



После этого мужчина подал иск в районный суд по отношению к МБУ «Служба по благоустройству Орджоникидзевского района» Уфы о возмещении ущерба. По требованию представителя администрации Орджоникидзевского района была проведена повторная экспертиза, которая оценила стоимость ремонта в 304 тысячи рублей с учетом износа авто.

При этом представитель администрации посчитал, что уфимец не аргументировал причинно-следственную связь между ДТП и виной МБУ: ответчик заявил, что мужчина был в состоянии объехать крупную яму, следовательно, в случившемся виноват он сам.



Тем не менее, Верховный суд, куда с апелляционной жалобой обратилась районная администрация, оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда в пользу Сергея Малых. Суд также подчеркнул, что МБУ обязано оградить опасную выбоину, организовать рядом с ней освещение и установить предупреждающие знаки.



Теперь кроме 304 тысяч рублей ущерба МБУ должно выплатить потерпевшему 5 тысяч рублей за расходы на экспертизу, 8 тысяч рублей за расходы на представителя в суде и 6 тысяч рублей за оплату госпошлины.

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