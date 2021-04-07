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В Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и снега

В Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и снега

| 07 апр 2021 | 09:13

Республиканский гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 7 апреля, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных.

Ночью и утром в отдельных районах Башкирии прогнозируется отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный с переходом на южный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +2,-3°, днем +4,+9°.

Завтра, 8 апреля, ночью местами также пройдет небольшой дождь со снегом, днем существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,-4°, днем столбики термометров покажут +6,+11°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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