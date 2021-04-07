Уфа | 07 апр 2021 | 16:52

В Башкирии пройдёт первый форум мужчин республики. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской общественной организации «Совет мужчин».



Сообщается, что мероприятие состоится 16 апреля в конгресс-холле «Торатау» при поддержке администрации главы региона.



По информации некоторых СМИ, на форум съедутся предприниматели, политики и активисты из разных районов республики. Организаторы форума поставили перед собой задачу по сплочению инициативных мужчин из разных районов республики, а также по объединению усилий и совместной работе.



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