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В Башкирии пройдёт первый форум мужчин республики

В Башкирии пройдёт первый форум мужчин республики

Уфа | 07 апр 2021 | 16:52

В Башкирии пройдёт первый форум мужчин республики. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской общественной организации «Совет мужчин».

Сообщается, что мероприятие состоится 16 апреля в конгресс-холле «Торатау» при поддержке администрации главы региона.

По информации некоторых СМИ, на форум съедутся предприниматели, политики и активисты из разных районов республики. Организаторы форума поставили перед собой задачу по сплочению инициативных мужчин из разных районов республики, а также по объединению усилий и совместной работе.

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Источник: regnum.ru

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