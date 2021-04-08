В Башкирии вновь прогнозируются осадки

| 08 апр 2021 | 09:15

«Башгидрометцентр» представил прогноз погоды на ближайшие два дня. 8 и 9 апреля ожидаются дожди, гололедица и дожди со снегом.



8 апреля обещают местами небольшой дождь, утром со снегом, на отдельных участках дорог ночью и утром гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +6,+11°.



9 апреля также местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3,-2°, днем +11,+16°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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