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В Башкирии вновь прогнозируются осадки

В Башкирии вновь прогнозируются осадки

| 08 апр 2021 | 09:15

«Башгидрометцентр» представил прогноз погоды на ближайшие два дня. 8 и 9 апреля ожидаются дожди, гололедица и дожди со снегом. 

8 апреля обещают местами небольшой дождь, утром со снегом, на отдельных участках дорог ночью и утром гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +6,+11°.

9 апреля также местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3,-2°, днем +11,+16°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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