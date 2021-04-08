В Давлекановском районе установили модульную мечеть
Давлекановский район | 08 апр 2021 | 09:29
Накануне, 7 апреля, в Давлекановском районе установили модульную комнату для молитв. Информация об этом появилась на сайте Духовного управления мусульман республики. Установка и торжественное открытие состоялись в рамках проекта «Путник».
Отмечается, что это уже третья модульная мечеть, открытая в Башкортостане. Первые две комнаты для молитв были изготовлены и установлены на трассе М5 возле города Октябрьский. Новая модульная мечеть выполнена в современном стиле, оснащена подогревом, а как же наружным и внутренним освещением. По словам муфтия Духовного управления мусульман РБ Айнур хазрата Биргалина, двери модульной мечети всегда открыты для верующих любых конфессий.
После церемонии открытия гости смогли пообщаться, обменяться мнениями и выслушать наставления от муфтия. При этом спонсоры установки комнаты для молитв пожелали остаться анонимными. Руководит проектом «Путник» сотрудник Духовного управления мусульман РБ Алмаз хазрат Валеев. По его словам, в ближайшее время запланировано открытие еще нескольких модульных мечетей в других районах Башкортостана.
Читайте также:В Давлеканово организовали массовое производство сыров