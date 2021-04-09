В Башкирии прогнозируется благоприятная теплая погода

| 09 апр 2021 | 09:20

Синоптики «Башгидрометцентра» передали, что 9 и 10 апреля в республике ожидается благоприятная теплая погода. Температура воздуха днем прогреется до +19 градусов.







9 апреля все же обещают местами небольшой дождь, но ветер будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +10,+15°.



10 апреля по северо-западу республики также пройдет небольшой дождь, по остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +14,+19°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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