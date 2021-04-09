Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкортостане опубликовали список районов, которые могут пострадать от паводка

В Башкортостане опубликовали список районов, которые могут пострадать от паводка

В Башкортостане опубликовали список районов, которые могут пострадать от паводка

| 09 апр 2021 | 09:25

В этом году снега очень много, синоптики предупреждают что из-за скорой весны вода может не успеть впитаться в землю и тогда реки поднимутся. Узнайте, может и ваш дом в зоне риска, лучше подготовиться заранее.

Постановлением Правительства РБ был утвержден реестр населенных пунктов республики, подверженных угрозе затопления из-з года в год. Это не значит что их обязательно затопит, однако быть готовым к неприятностям нужно. Используя информацию о подтопляемых территориях, органы местного самоуправления разрабатывают комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Ниже перечислены города, деревни и села Башкирии, которым паводок может нанести значительный ущерб:

1. Альшеевский район:

Р.Дема

Деревни Идрисово и Чуракаево

От паводка могут пострадать 99 человек и 40 жилых зданий.

2. Архангельский район:

Р.Инзер

Под угрозой затопления находятся деревни Тавакачево, Гайфуллинское, Азово, Карташевка и села Абзаново, Узунларово

Могут пострадать 247 человек и 91 здание.

 3. Аскинский район:

Р. Тюй

Села Кашкино, Урмиязы, Кубиязы и деревня Гумбино

Под угрозой затопления 261 человек и 621 жилое здание

Р. Сарс

Деревни Султанбеково, Чурашево, Уршады

Под угрозой затопления 52 человека и 209 жилых зданий.

 4. Аургазинский район:

Р. Уршак

Село Турумбет

Под угрозой затопления 28 человек и 8 зданий.

Р. Белая

Деревня Усть-Белишево

Под угрозой затопления 49 человек и 32 зданий.

5. Балтачевский район:

Р. Быстрый Танып

Деревня Староиликеево и село Сейтяково

Под угрозой затопления 142 человека и 70 зданий.

6. Белокатайский район:

Р. Большой Ик

Села Новобелокатай, Карлыханово, Соколки, Яныбаево. Деревни Айгырьял, Мунасово

Под угрозой затопления 71 человека и 42 здания

Р. Уфа

Село Белянка

Под угрозой затопления 20 человек и 8 зданий.

7. Белорецкий район:

Р. Белая

Город Белорецк

Села Верхний Авзян, Нижний Авзян, Кага, Серменево, Узян, Сосновка, Терлянский, Габдюково, Ломовка, Бриштамак, деревни Бердагулово, Бельский, Азнагулово, Шушпа

Под угрозой затопления 1211 человек и 463 здания.

Р. Инзер

Села Инзер, Ассы, Бакеево, Зигаза, Усмангази, Зуяково

Под угрозой затопления 130 человек и 41 здание.

8. Бижбулякский район:

Р. Дема

Села Елбулактомак, Дюсаново, Азнаево, Биккулово, Каныкаево, деревня Качкиново

Под угрозой затопления 360 человек и 164 здания.

9. Бирский район:

Р. Белая

Г.Бирск, села Шамсутдин и Березовка

Под угрозой затопления 830 человек и 301 жилой дом.

10. Благовещенский район:

Р. Белая

Села Тугай и Бедеева Поляна

Под угрозой затопления 266 человек и 80 жилых домов.

11. Бураевский район:

Р. Белая

Село Вострецово

Под угрозой затопления 23 человека и 14 жилых домов.

Р. Быстрый Танып

Деревни Касиярово и Чишма-Бураево

Под угрозой затопления 37 человека и 14 жилых домов.

12. Бурзянский район:

Р. Белая

Деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Ишдавлетово, Абдулмамбетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово, село Старосубхангулово

Под угрозой затопления 3416 человек и 1216 жилых дома.

 13. Гафурийский район:

Р. Белая

Деревни Героевка, Ахметка, Кузьма-Александровка, Краснодубровск, Новокарамышево, Карлы, Юрмаш, Таишево, Ибрагимово, Бакрак, Средний Утяш, Баимбетово, Дмитриевка, Татарский Саскуль, Софьино, Новотроевка, Красный Октябрь, Победа, Луговая, села Табынское, Курмантау, Антоновка, Мраково, Инзелга, Юлуково.

Под угрозой затопления 5941 человек и 2097 жилых дома.

Р. Альдашла

Село Саитбаба

Под угрозой затопления 1685 человек и 536 жилых домов.

Р. Мендим

Деревни Мураз, Каран Елга, Тунгаево, село Крагаево

Под угрозой затопления 1920 человек и 1261 жилых дома.

Р. Зилим

Деревни Сабаево и Кызыл Яр, село Имендяшево

Под угрозой затопления 927 человек и 457 жилых дома.

Р. Каварды

Деревня Новые Каварды

Под угрозой затопления 14 человек и 11 жилых домов.

 14. Дюртюлинский район:

Р. Белая

Г.Дюртюли, села Кушулево, Ангасяк, Старобаишево, Староуртаево, Миништы, Акканеево, Староянтузово, Иванаево, Юсупово, Казакларово, Байгильды, деревни Венеция, Веялочный завод, Казы-Елдяк, Зитембяк.

Под угрозой затопления 1790 человек и 739 жилых домов.

15. Ермекеевский район:

Р. Ря

Села Ермекеево. Абдулкаримово, Рятамак

Под угрозой затопления 767 человек и 323 жилых дома.

16. Иглинский район:

Р. Сим

Деревня Пятилетка

Под угрозой затопления 237 человек и 92 жилых дома.

Р. Уфа

Село Иглино

Под угрозой затопления 268 человек и 69 жилых дома.

17. Илишевский район:

Р. Белая

Села Верхнеяркеево, Старокиргизово, Ябалаково. Деревни Илишево и Кипчаково

Под угрозой затопления 349 человек и 90 жилых домов.

18. Ишимбайский район:

Р. Белая

Город Ишимбай

Деревни Янги-Аул, Карагайново, Урняк, Октябрь, Восток, Салихово, Арметрахимово.

Под угрозой затопления 269 человек и 64 жилых дома.

19. Калтасинский район:

Р. Быстрый Танып

Деревня Чумара

Под угрозой затопления 17 человек и 10 жилых домов.

20. Караидельский район:

Р. Уфа

Села Караидель, Круш, Абызово, деревни Уразбахтино, Верхний Суян

Под угрозой затопления 167 человек и 54 жилых дома.

Р. Юрюзань

Деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш

Под угрозой затопления 106 человек и 27 жилых домов.

21. Кармаскалинский район:

Р.Белая

Деревни Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Малаево и село Прибельский

Под угрозой затопления 674 человека и 342 жилых дома.

 22. Кигинский район:

Р.Ай

Деревня Асылгужино

Под угрозой затопления 271 человек и 81 жилой дом.

23. Краснокамский район:

Р.Белая

Деревни Старый Каинлык, Янгузнарат, Бурнюш, Киргизово, Новый Татыш, Староянзигитово и село Старая Мушта

Под угрозой затопления 1752 человека и 804 жилых дома.

24. Кугарчинский район:

Р.Белая

Село Юмагузино и хутор Улутул

Под угрозой затопления 343 человека и 133 жилых дома.

Р.Большой Ик

Деревни Кузьминовка, Верхнесюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки и село Мраково

Под угрозой затопления 173 человека и 194 жилых домов.

25. Г.Кумертау:

Р.Белая

Село Ира

Под угрозой затопления 300 человек и 90 жилых домов.

26. Кушнаренковский район:

Р.Белая

Села Керенево и Кушнаренково

Под угрозой затопления 40 человек и 15 жилых домов.

27. Куюргазинский район:

Р. Белая

Деревни Пчелка, Мамбеткулово, Ковалевка и село Бугульчан

Под угрозой затопления 776 человек и 304 жилых дома.

 28. Мелеузовский район:

Р.Белая

Г.Мелеуз, деревни Сыртланово, Иштуганово, Акназарово, Сарышево, Аптраково, Ташлыкуль, Кутушево, Айтуган, Маломукачево, Старомусино, Нурдавлетово, Береговка, Сабашево,

Юмаково, Верхнеюлдашево, Якты-Куль,Ивановка, Хасаново, Тюляково, Смаково, Малошарипово, Петропавловка, Сухаревка, хутор Красногорский и села Варварино, Васильевка, Зирган,

Александровка

Под угрозой затопления 36745 человек и 4863 жилых дома.

29. Мечетлинский район:

Р. Ай

Деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азангулово, Абдрахимово, Абдуллино, Аюпово и село Большеустьикинское

Под угрозой затопления 1362 человека и 411 жилых домов.

30. Мишкинский район:

Р. Бирь

Деревни Сосновка, Сабаево и село Камеево

Под угрозой затопления 137 человек и 42 жилых дома.

31. Миякинский район:

Р. Дема

Деревни Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Чиряштамак, Русское Урсаево и сел Малые Каркалы

Под угрозой затопления 163 человека и 285 жилых домов.

32. Нуримановский район:

Р. Уфа

Деревни Устье Яман-Елги, Усть-Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старобедеево, Новобедеево, Укарлино, Чандар, села Красный Ключ и Красная Горка

Под угрозой затопления 7788 человек и 2959 жилых домов.

33. Г.Салават:

Р. Белая

Поселок Желанный и деревня Мусино

Под угрозой затопления 1800 человек и 793 жилых дома.

34. Стерлибашевский район:

Р. Стерля

Деревня Старый Калкаш и село Стерлибашево

Под угрозой затопления 96 человек и 36 жилых домов.

35. Г.Стерлитамак:

Р. Белая

Под угрозой затопления 27 человек и 18 жилых домов.

36. Уфимский район:

Р. Белая

Село Чесноковка и деревня Загорский

Под угрозой затопления 58 человек и 25 жилых домов.

Р. Дема

Села Лебяжий и Нижегородка

Под угрозой затопления 142 человек и 39 жилых домов.

Р. Уршак

Село Булгаково

Под угрозой затопления 5 человек и 2 жилых дома.

37. Г.Уфа:

Р. Белая

Под угрозой затопления 5249 человек и 1212 жилых домов.

38. Учалинский район:

Р. Миндяк

Деревня Новобайрамгулово и село Наурузово

Под угрозой затопления 38 человек и 9 жилых домов.

 39. Хайбуллинский район:

Р. Сакмара

Деревни Сакмар-Назаргулово и Малоарслангулово, села Большеабишево и Самарское

Под угрозой затопления 385 человек и 120 жилых домов.

Р. Таналык

Село Самарское

Под угрозой затопления 984 человека и 305 жилых домов.

Р. Зилаир

Село Самарское

Под угрозой затопления 142 человека и 44 жилых домов.



40. Чекмагушевский район:

Р. Чермасан

Деревня Новоюмраново

Под угрозой затопления 12 человек и 5 жилых домов.

41. Г. Нефтекамск:

Р. Буй

Село Амзя

Под угрозой затопления 3353 человека и 638 жилых домов.

Ознакомиться с текстом Постановления Правительства Башкортостана можно тут.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: