В Башкортостане опубликовали список районов, которые могут пострадать от паводка
| 09 апр 2021 | 09:25
В этом году снега очень много, синоптики предупреждают что из-за скорой весны вода может не успеть впитаться в землю и тогда реки поднимутся. Узнайте, может и ваш дом в зоне риска, лучше подготовиться заранее.
Постановлением Правительства РБ был утвержден реестр населенных пунктов республики, подверженных угрозе затопления из-з года в год. Это не значит что их обязательно затопит, однако быть готовым к неприятностям нужно. Используя информацию о подтопляемых территориях, органы местного самоуправления разрабатывают комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Ниже перечислены города, деревни и села Башкирии, которым паводок может нанести значительный ущерб:
1. Альшеевский район:
Р.Дема
Деревни Идрисово и Чуракаево
От паводка могут пострадать 99 человек и 40 жилых зданий.
2. Архангельский район:
Р.Инзер
Под угрозой затопления находятся деревни Тавакачево, Гайфуллинское, Азово, Карташевка и села Абзаново, Узунларово
Могут пострадать 247 человек и 91 здание.
3. Аскинский район:
Р. Тюй
Села Кашкино, Урмиязы, Кубиязы и деревня Гумбино
Под угрозой затопления 261 человек и 621 жилое здание
Р. Сарс
Деревни Султанбеково, Чурашево, Уршады
Под угрозой затопления 52 человека и 209 жилых зданий.
4. Аургазинский район:
Р. Уршак
Село Турумбет
Под угрозой затопления 28 человек и 8 зданий.
Р. Белая
Деревня Усть-Белишево
Под угрозой затопления 49 человек и 32 зданий.
5. Балтачевский район:
Р. Быстрый Танып
Деревня Староиликеево и село Сейтяково
Под угрозой затопления 142 человека и 70 зданий.
6. Белокатайский район:
Р. Большой Ик
Села Новобелокатай, Карлыханово, Соколки, Яныбаево. Деревни Айгырьял, Мунасово
Под угрозой затопления 71 человека и 42 здания
Р. Уфа
Село Белянка
Под угрозой затопления 20 человек и 8 зданий.
7. Белорецкий район:
Р. Белая
Город Белорецк
Села Верхний Авзян, Нижний Авзян, Кага, Серменево, Узян, Сосновка, Терлянский, Габдюково, Ломовка, Бриштамак, деревни Бердагулово, Бельский, Азнагулово, Шушпа
Под угрозой затопления 1211 человек и 463 здания.
Р. Инзер
Села Инзер, Ассы, Бакеево, Зигаза, Усмангази, Зуяково
Под угрозой затопления 130 человек и 41 здание.
8. Бижбулякский район:
Р. Дема
Села Елбулактомак, Дюсаново, Азнаево, Биккулово, Каныкаево, деревня Качкиново
Под угрозой затопления 360 человек и 164 здания.
9. Бирский район:
Р. Белая
Г.Бирск, села Шамсутдин и Березовка
Под угрозой затопления 830 человек и 301 жилой дом.
10. Благовещенский район:
Р. Белая
Села Тугай и Бедеева Поляна
Под угрозой затопления 266 человек и 80 жилых домов.
11. Бураевский район:
Р. Белая
Село Вострецово
Под угрозой затопления 23 человека и 14 жилых домов.
Р. Быстрый Танып
Деревни Касиярово и Чишма-Бураево
Под угрозой затопления 37 человека и 14 жилых домов.
12. Бурзянский район:
Р. Белая
Деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Ишдавлетово, Абдулмамбетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово, село Старосубхангулово
Под угрозой затопления 3416 человек и 1216 жилых дома.
13. Гафурийский район:
Р. Белая
Деревни Героевка, Ахметка, Кузьма-Александровка, Краснодубровск, Новокарамышево, Карлы, Юрмаш, Таишево, Ибрагимово, Бакрак, Средний Утяш, Баимбетово, Дмитриевка, Татарский Саскуль, Софьино, Новотроевка, Красный Октябрь, Победа, Луговая, села Табынское, Курмантау, Антоновка, Мраково, Инзелга, Юлуково.
Под угрозой затопления 5941 человек и 2097 жилых дома.
Р. Альдашла
Село Саитбаба
Под угрозой затопления 1685 человек и 536 жилых домов.
Р. Мендим
Деревни Мураз, Каран Елга, Тунгаево, село Крагаево
Под угрозой затопления 1920 человек и 1261 жилых дома.
Р. Зилим
Деревни Сабаево и Кызыл Яр, село Имендяшево
Под угрозой затопления 927 человек и 457 жилых дома.
Р. Каварды
Деревня Новые Каварды
Под угрозой затопления 14 человек и 11 жилых домов.
14. Дюртюлинский район:
Р. Белая
Г.Дюртюли, села Кушулево, Ангасяк, Старобаишево, Староуртаево, Миништы, Акканеево, Староянтузово, Иванаево, Юсупово, Казакларово, Байгильды, деревни Венеция, Веялочный завод, Казы-Елдяк, Зитембяк.
Под угрозой затопления 1790 человек и 739 жилых домов.
15. Ермекеевский район:
Р. Ря
Села Ермекеево. Абдулкаримово, Рятамак
Под угрозой затопления 767 человек и 323 жилых дома.
16. Иглинский район:
Р. Сим
Деревня Пятилетка
Под угрозой затопления 237 человек и 92 жилых дома.
Р. Уфа
Село Иглино
Под угрозой затопления 268 человек и 69 жилых дома.
17. Илишевский район:
Р. Белая
Села Верхнеяркеево, Старокиргизово, Ябалаково. Деревни Илишево и Кипчаково
Под угрозой затопления 349 человек и 90 жилых домов.
18. Ишимбайский район:
Р. Белая
Город Ишимбай
Деревни Янги-Аул, Карагайново, Урняк, Октябрь, Восток, Салихово, Арметрахимово.
Под угрозой затопления 269 человек и 64 жилых дома.
19. Калтасинский район:
Р. Быстрый Танып
Деревня Чумара
Под угрозой затопления 17 человек и 10 жилых домов.
20. Караидельский район:
Р. Уфа
Села Караидель, Круш, Абызово, деревни Уразбахтино, Верхний Суян
Под угрозой затопления 167 человек и 54 жилых дома.
Р. Юрюзань
Деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш
Под угрозой затопления 106 человек и 27 жилых домов.
21. Кармаскалинский район:
Р.Белая
Деревни Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Малаево и село Прибельский
Под угрозой затопления 674 человека и 342 жилых дома.
22. Кигинский район:
Р.Ай
Деревня Асылгужино
Под угрозой затопления 271 человек и 81 жилой дом.
23. Краснокамский район:
Р.Белая
Деревни Старый Каинлык, Янгузнарат, Бурнюш, Киргизово, Новый Татыш, Староянзигитово и село Старая Мушта
Под угрозой затопления 1752 человека и 804 жилых дома.
24. Кугарчинский район:
Р.Белая
Село Юмагузино и хутор Улутул
Под угрозой затопления 343 человека и 133 жилых дома.
Р.Большой Ик
Деревни Кузьминовка, Верхнесюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки и село Мраково
Под угрозой затопления 173 человека и 194 жилых домов.
25. Г.Кумертау:
Р.Белая
Село Ира
Под угрозой затопления 300 человек и 90 жилых домов.
26. Кушнаренковский район:
Р.Белая
Села Керенево и Кушнаренково
Под угрозой затопления 40 человек и 15 жилых домов.
27. Куюргазинский район:
Р. Белая
Деревни Пчелка, Мамбеткулово, Ковалевка и село Бугульчан
Под угрозой затопления 776 человек и 304 жилых дома.
28. Мелеузовский район:
Р.Белая
Г.Мелеуз, деревни Сыртланово, Иштуганово, Акназарово, Сарышево, Аптраково, Ташлыкуль, Кутушево, Айтуган, Маломукачево, Старомусино, Нурдавлетово, Береговка, Сабашево,
Юмаково, Верхнеюлдашево, Якты-Куль,Ивановка, Хасаново, Тюляково, Смаково, Малошарипово, Петропавловка, Сухаревка, хутор Красногорский и села Варварино, Васильевка, Зирган,
Александровка
Под угрозой затопления 36745 человек и 4863 жилых дома.
29. Мечетлинский район:
Р. Ай
Деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азангулово, Абдрахимово, Абдуллино, Аюпово и село Большеустьикинское
Под угрозой затопления 1362 человека и 411 жилых домов.
30. Мишкинский район:
Р. Бирь
Деревни Сосновка, Сабаево и село Камеево
Под угрозой затопления 137 человек и 42 жилых дома.
31. Миякинский район:
Р. Дема
Деревни Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Чиряштамак, Русское Урсаево и сел Малые Каркалы
Под угрозой затопления 163 человека и 285 жилых домов.
32. Нуримановский район:
Р. Уфа
Деревни Устье Яман-Елги, Усть-Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старобедеево, Новобедеево, Укарлино, Чандар, села Красный Ключ и Красная Горка
Под угрозой затопления 7788 человек и 2959 жилых домов.
33. Г.Салават:
Р. Белая
Поселок Желанный и деревня Мусино
Под угрозой затопления 1800 человек и 793 жилых дома.
34. Стерлибашевский район:
Р. Стерля
Деревня Старый Калкаш и село Стерлибашево
Под угрозой затопления 96 человек и 36 жилых домов.
35. Г.Стерлитамак:
Р. Белая
Под угрозой затопления 27 человек и 18 жилых домов.
36. Уфимский район:
Р. Белая
Село Чесноковка и деревня Загорский
Под угрозой затопления 58 человек и 25 жилых домов.
Р. Дема
Села Лебяжий и Нижегородка
Под угрозой затопления 142 человек и 39 жилых домов.
Р. Уршак
Село Булгаково
Под угрозой затопления 5 человек и 2 жилых дома.
37. Г.Уфа:
Р. Белая
Под угрозой затопления 5249 человек и 1212 жилых домов.
38. Учалинский район:
Р. Миндяк
Деревня Новобайрамгулово и село Наурузово
Под угрозой затопления 38 человек и 9 жилых домов.
39. Хайбуллинский район:
Р. Сакмара
Деревни Сакмар-Назаргулово и Малоарслангулово, села Большеабишево и Самарское
Под угрозой затопления 385 человек и 120 жилых домов.
Р. Таналык
Село Самарское
Под угрозой затопления 984 человека и 305 жилых домов.
Р. Зилаир
Село Самарское
Под угрозой затопления 142 человека и 44 жилых домов.
40. Чекмагушевский район:
Р. Чермасан
Деревня Новоюмраново
Под угрозой затопления 12 человек и 5 жилых домов.
41. Г. Нефтекамск:
Р. Буй
Село Амзя
Под угрозой затопления 3353 человека и 638 жилых домов.
Ознакомиться с текстом Постановления Правительства Башкортостана можно тут.