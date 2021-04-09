В Башкортостане опубликовали список районов, которые могут пострадать от паводка

| 09 апр 2021 | 09:25

В этом году снега очень много, синоптики предупреждают что из-за скорой весны вода может не успеть впитаться в землю и тогда реки поднимутся. Узнайте, может и ваш дом в зоне риска, лучше подготовиться заранее.



Постановлением Правительства РБ был утвержден реестр населенных пунктов республики, подверженных угрозе затопления из-з года в год. Это не значит что их обязательно затопит, однако быть готовым к неприятностям нужно. Используя информацию о подтопляемых территориях, органы местного самоуправления разрабатывают комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.







Ниже перечислены города, деревни и села Башкирии, которым паводок может нанести значительный ущерб:



1. Альшеевский район:



Р.Дема



Деревни Идрисово и Чуракаево



От паводка могут пострадать 99 человек и 40 жилых зданий.



2. Архангельский район:



Р.Инзер



Под угрозой затопления находятся деревни Тавакачево, Гайфуллинское, Азово, Карташевка и села Абзаново, Узунларово



Могут пострадать 247 человек и 91 здание.



3. Аскинский район:



Р. Тюй



Села Кашкино, Урмиязы, Кубиязы и деревня Гумбино



Под угрозой затопления 261 человек и 621 жилое здание



Р. Сарс



Деревни Султанбеково, Чурашево, Уршады



Под угрозой затопления 52 человека и 209 жилых зданий.



4. Аургазинский район:



Р. Уршак



Село Турумбет



Под угрозой затопления 28 человек и 8 зданий.



Р. Белая



Деревня Усть-Белишево



Под угрозой затопления 49 человек и 32 зданий.



5. Балтачевский район:



Р. Быстрый Танып



Деревня Староиликеево и село Сейтяково



Под угрозой затопления 142 человека и 70 зданий.



6. Белокатайский район:



Р. Большой Ик



Села Новобелокатай, Карлыханово, Соколки, Яныбаево. Деревни Айгырьял, Мунасово



Под угрозой затопления 71 человека и 42 здания



Р. Уфа



Село Белянка



Под угрозой затопления 20 человек и 8 зданий.



7. Белорецкий район:



Р. Белая



Город Белорецк



Села Верхний Авзян, Нижний Авзян, Кага, Серменево, Узян, Сосновка, Терлянский, Габдюково, Ломовка, Бриштамак, деревни Бердагулово, Бельский, Азнагулово, Шушпа



Под угрозой затопления 1211 человек и 463 здания.



Р. Инзер



Села Инзер, Ассы, Бакеево, Зигаза, Усмангази, Зуяково



Под угрозой затопления 130 человек и 41 здание.



8. Бижбулякский район:



Р. Дема



Села Елбулактомак, Дюсаново, Азнаево, Биккулово, Каныкаево, деревня Качкиново



Под угрозой затопления 360 человек и 164 здания.



9. Бирский район:



Р. Белая



Г.Бирск, села Шамсутдин и Березовка



Под угрозой затопления 830 человек и 301 жилой дом.



10. Благовещенский район:



Р. Белая



Села Тугай и Бедеева Поляна



Под угрозой затопления 266 человек и 80 жилых домов.



11. Бураевский район:



Р. Белая



Село Вострецово



Под угрозой затопления 23 человека и 14 жилых домов.



Р. Быстрый Танып



Деревни Касиярово и Чишма-Бураево



Под угрозой затопления 37 человека и 14 жилых домов.



12. Бурзянский район:



Р. Белая



Деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Ишдавлетово, Абдулмамбетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово, село Старосубхангулово



Под угрозой затопления 3416 человек и 1216 жилых дома.



13. Гафурийский район:



Р. Белая



Деревни Героевка, Ахметка, Кузьма-Александровка, Краснодубровск, Новокарамышево, Карлы, Юрмаш, Таишево, Ибрагимово, Бакрак, Средний Утяш, Баимбетово, Дмитриевка, Татарский Саскуль, Софьино, Новотроевка, Красный Октябрь, Победа, Луговая, села Табынское, Курмантау, Антоновка, Мраково, Инзелга, Юлуково.



Под угрозой затопления 5941 человек и 2097 жилых дома.



Р. Альдашла



Село Саитбаба



Под угрозой затопления 1685 человек и 536 жилых домов.



Р. Мендим



Деревни Мураз, Каран Елга, Тунгаево, село Крагаево



Под угрозой затопления 1920 человек и 1261 жилых дома.



Р. Зилим



Деревни Сабаево и Кызыл Яр, село Имендяшево



Под угрозой затопления 927 человек и 457 жилых дома.



Р. Каварды



Деревня Новые Каварды



Под угрозой затопления 14 человек и 11 жилых домов.



14. Дюртюлинский район:



Р. Белая



Г.Дюртюли, села Кушулево, Ангасяк, Старобаишево, Староуртаево, Миништы, Акканеево, Староянтузово, Иванаево, Юсупово, Казакларово, Байгильды, деревни Венеция, Веялочный завод, Казы-Елдяк, Зитембяк.



Под угрозой затопления 1790 человек и 739 жилых домов.



15. Ермекеевский район:



Р. Ря



Села Ермекеево. Абдулкаримово, Рятамак



Под угрозой затопления 767 человек и 323 жилых дома.



16. Иглинский район:



Р. Сим



Деревня Пятилетка



Под угрозой затопления 237 человек и 92 жилых дома.



Р. Уфа



Село Иглино



Под угрозой затопления 268 человек и 69 жилых дома.



17. Илишевский район:



Р. Белая



Села Верхнеяркеево, Старокиргизово, Ябалаково. Деревни Илишево и Кипчаково



Под угрозой затопления 349 человек и 90 жилых домов.



18. Ишимбайский район:



Р. Белая



Город Ишимбай



Деревни Янги-Аул, Карагайново, Урняк, Октябрь, Восток, Салихово, Арметрахимово.



Под угрозой затопления 269 человек и 64 жилых дома.



19. Калтасинский район:



Р. Быстрый Танып



Деревня Чумара



Под угрозой затопления 17 человек и 10 жилых домов.

20. Караидельский район:



Р. Уфа



Села Караидель, Круш, Абызово, деревни Уразбахтино, Верхний Суян



Под угрозой затопления 167 человек и 54 жилых дома.



Р. Юрюзань



Деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш



Под угрозой затопления 106 человек и 27 жилых домов.



21. Кармаскалинский район:



Р.Белая



Деревни Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Малаево и село Прибельский



Под угрозой затопления 674 человека и 342 жилых дома.



22. Кигинский район:



Р.Ай



Деревня Асылгужино



Под угрозой затопления 271 человек и 81 жилой дом.



23. Краснокамский район:



Р.Белая



Деревни Старый Каинлык, Янгузнарат, Бурнюш, Киргизово, Новый Татыш, Староянзигитово и село Старая Мушта



Под угрозой затопления 1752 человека и 804 жилых дома.



24. Кугарчинский район:



Р.Белая



Село Юмагузино и хутор Улутул



Под угрозой затопления 343 человека и 133 жилых дома.



Р.Большой Ик



Деревни Кузьминовка, Верхнесюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки и село Мраково



Под угрозой затопления 173 человека и 194 жилых домов.



25. Г.Кумертау:



Р.Белая



Село Ира



Под угрозой затопления 300 человек и 90 жилых домов.



26. Кушнаренковский район:



Р.Белая



Села Керенево и Кушнаренково



Под угрозой затопления 40 человек и 15 жилых домов.



27. Куюргазинский район:



Р. Белая



Деревни Пчелка, Мамбеткулово, Ковалевка и село Бугульчан



Под угрозой затопления 776 человек и 304 жилых дома.



28. Мелеузовский район:



Р.Белая



Г.Мелеуз, деревни Сыртланово, Иштуганово, Акназарово, Сарышево, Аптраково, Ташлыкуль, Кутушево, Айтуган, Маломукачево, Старомусино, Нурдавлетово, Береговка, Сабашево,



Юмаково, Верхнеюлдашево, Якты-Куль,Ивановка, Хасаново, Тюляково, Смаково, Малошарипово, Петропавловка, Сухаревка, хутор Красногорский и села Варварино, Васильевка, Зирган,



Александровка



Под угрозой затопления 36745 человек и 4863 жилых дома.



29. Мечетлинский район:



Р. Ай



Деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азангулово, Абдрахимово, Абдуллино, Аюпово и село Большеустьикинское



Под угрозой затопления 1362 человека и 411 жилых домов.



30. Мишкинский район:



Р. Бирь



Деревни Сосновка, Сабаево и село Камеево



Под угрозой затопления 137 человек и 42 жилых дома.



31. Миякинский район:



Р. Дема



Деревни Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Чиряштамак, Русское Урсаево и сел Малые Каркалы



Под угрозой затопления 163 человека и 285 жилых домов.



32. Нуримановский район:



Р. Уфа



Деревни Устье Яман-Елги, Усть-Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старобедеево, Новобедеево, Укарлино, Чандар, села Красный Ключ и Красная Горка



Под угрозой затопления 7788 человек и 2959 жилых домов.



33. Г.Салават:



Р. Белая



Поселок Желанный и деревня Мусино



Под угрозой затопления 1800 человек и 793 жилых дома.



34. Стерлибашевский район:



Р. Стерля



Деревня Старый Калкаш и село Стерлибашево



Под угрозой затопления 96 человек и 36 жилых домов.



35. Г.Стерлитамак:



Р. Белая



Под угрозой затопления 27 человек и 18 жилых домов.



36. Уфимский район:



Р. Белая



Село Чесноковка и деревня Загорский



Под угрозой затопления 58 человек и 25 жилых домов.



Р. Дема



Села Лебяжий и Нижегородка



Под угрозой затопления 142 человек и 39 жилых домов.



Р. Уршак



Село Булгаково



Под угрозой затопления 5 человек и 2 жилых дома.



37. Г.Уфа:



Р. Белая



Под угрозой затопления 5249 человек и 1212 жилых домов.



38. Учалинский район:



Р. Миндяк



Деревня Новобайрамгулово и село Наурузово



Под угрозой затопления 38 человек и 9 жилых домов.



39. Хайбуллинский район:



Р. Сакмара



Деревни Сакмар-Назаргулово и Малоарслангулово, села Большеабишево и Самарское



Под угрозой затопления 385 человек и 120 жилых домов.



Р. Таналык



Село Самарское



Под угрозой затопления 984 человека и 305 жилых домов.



Р. Зилаир



Село Самарское



Под угрозой затопления 142 человека и 44 жилых домов.









40. Чекмагушевский район:



Р. Чермасан



Деревня Новоюмраново



Под угрозой затопления 12 человек и 5 жилых домов.



41. Г. Нефтекамск:



Р. Буй



Село Амзя



Под угрозой затопления 3353 человека и 638 жилых домов.



Ознакомиться с текстом Постановления Правительства Башкортостана можно тут.





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