В выходные в Башкирии существенно потеплеет

| 10 апр 2021 | 08:16

«Башгидрометентр» передал, что в выходные в республике ожидается теплая погода. 10 и 11 апреля жителей региона порадает теплый воздух и солнце, температура прогреется до +20°.







10 апреля облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем +15,+20°.



11 апреля в северных районах республики небольшой дождь, по остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +15,+20°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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