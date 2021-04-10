Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В выходные в Башкирии существенно потеплеет

В выходные в Башкирии существенно потеплеет

В выходные в Башкирии существенно потеплеет

| 10 апр 2021 | 08:16

«Башгидрометентр» передал, что в выходные в республике ожидается теплая погода. 10 и 11 апреля жителей региона порадает теплый воздух и солнце, температура прогреется до +20°. 

10 апреля облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем +15,+20°.

11 апреля в северных районах республики небольшой дождь, по остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +15,+20°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: