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В Башкирии прогнозируется теплая погода

В Башкирии прогнозируется теплая погода

| 11 апр 2021 | 10:00

«Башгидрометцентр» сообщил, какой прогноз погоды ожидается в ближайшие два дня. 11 и 12 апреля в республике обещают сухую, теплую погоду с небольшим ветром. 

11 апреля пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +15,+20°.

12 апреля пройдет без существенных осадков, по северу республики небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +12,+17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru

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