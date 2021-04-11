В Башкирии прогнозируется теплая погода

| 11 апр 2021 | 10:00

«Башгидрометцентр» сообщил, какой прогноз погоды ожидается в ближайшие два дня. 11 и 12 апреля в республике обещают сухую, теплую погоду с небольшим ветром.



11 апреля пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +15,+20°.



12 апреля пройдет без существенных осадков, по северу республики небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +12,+17°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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