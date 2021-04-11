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В Башкирии в двух районах вводится ограничение движения

В Башкирии в двух районах вводится ограничение движения

| 11 апр 2021 | 18:35

В двух районах Башкирии было введено ограничение движения. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства республики.

Ограничение было введено в Кармаскалинском и Чишминском районах до 12:00 12 апреля. Запрет распространяется на большегрузы, пассажирские автобусы, маршрутные таски и другой транспорт. Ограничение связано с погодными условиями – из-за резкого потепления произошёл разлив рек и резкое таяние снега, поэтому некоторые дороги затопило.

В частности, ограничение введено на дорогах:
в Кармаскалинском районе: Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы км 51+700 — км 52+200 (близ н.п. Староянбеково);  Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово км 7+300 — км 8+800 — участок м/у н.п. Ляхово и Первомайский;

в Чишминском районе — на автодороге Кара-Якупово — Петряево км 26+900 — км 27+100 (близ н.п. Петряево).


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Источник: bash.news

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