В Башкирии прогнозируется жара, как летом

| 12 апр 2021 | 09:22

«Башгидрометцентр» сообщил, что в начале недели ожидается жаркая погода. Температура воздуха днем, по данным синоптиков, достигнет +20°.



12 апреля местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, по юго-востоку до -1°, днем +12,+17°.



13 апреля существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +15,+20°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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