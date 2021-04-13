В Башкирии заработала "горячая линия" для помощи людям в паводок «Стоп, потоп»

| 13 апр 2021 | 12:18

Для жителей Башкирии, попавших в беду во время паводка, открыли колл-центр в рамках акции «Стоп, потоп».



«Волонтеры партии привезут продукты, обеспечат при необходимости лодками или перевезут вещи, а также помогут решить другие вопросы. Акция проводится совместно с МЧС и предпринимателями республики. Активное участие примут депутаты «Единой России» как местного, так и регионального уровней», — сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.



Звонить можно по телефону 8-800-201-89-03.



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