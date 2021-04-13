В Башкирии заработала "горячая линия" для помощи людям в паводок «Стоп, потоп»
| 13 апр 2021 | 12:18
Для жителей Башкирии, попавших в беду во время паводка, открыли колл-центр в рамках акции «Стоп, потоп».
«Волонтеры партии привезут продукты, обеспечат при необходимости лодками или перевезут вещи, а также помогут решить другие вопросы. Акция проводится совместно с МЧС и предпринимателями республики. Активное участие примут депутаты «Единой России» как местного, так и регионального уровней», — сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.