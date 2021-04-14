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В Башкирии сохранится теплая погода

В Башкирии сохранится теплая погода

| 14 апр 2021 | 09:31

Метеорологи республиканского гидрометеорологического центра рассказали о прогнозе погоды на ближайшие сутки.
 
14 апреля в Башкирии осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер ожидается неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. В ночное время воздух прогреется до +2,+7°, местами до -3°, днем +16,+21°.

15 апреля, значительных осадков не прогнозируется. Ветер южный умеренный. В ночное время температура воздуха будет составлять +2,+7°, местами опустится -3°, днем показания градусников составят +16,+21°. 

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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