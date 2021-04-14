Житель Нефтекамска планирует установить рекорд, просидев в ледяной проруби один час

Нефтекамск | 14 апр 2021 | 14:05

Житель Нефтекамска Олег Гарифулин в прямом эфире, сегодня, 14 апреля, находится в проруби на озере Светлом. Морж планирует просидеть так час, чтобы установить мировой рекорд. На данный момент он находится в воде уже более 40 минут.







Олег Гарифулин рассказал, что в прошлом году он также включил прямой эфир в инстаграме, залез в холодное озеро, температура воды в котором была +5 градусов, и просидел так два часа и три минуты.

— Я подал заявку в Книгу рекордов России. Но мой результат не признали, так как всё оказалось не так просто. Оказывается, нужно было выполнить несколько параметров: уведомить СМИ за две недели, сделать съемку в 360 градусов, — объяснил спортсмен.

В этот раз он подал заявку в «Международное агентство регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД» и «Реестр рекордов России», организовав всё по правилам.





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Фото: Олег Гарифулин / Instagram.com