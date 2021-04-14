В России ужесточили правила въезда в страну для граждан

Коронавирус в Башкирии | 14 апр 2021 | 21:28

Все россияне, прибывшие из-за границы, обязаны в течение трех суток сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. До этого правило распространялось только на прибывающих в аэропорты.







«Всем гражданам РФ, прибывающим на территорию РФ любым видом транспорта, необходимо в течение трех дней со дня прибытия пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. До этого обязательная сдача ПЦР касалась только тех россиян, кто прибывал в страну на самолетах.



Результаты тестирования нужно загружать на портал Госуслуг. Также каждый пребывающий должен заполнить на портале анкету о своих передвижениях и состоянии здоровья. Сдавать ПЦР нужно лабораторно. Пока результат готовится, нужно соблюдать карантин.

Ранее Россия закрыла границу с Турцией из-за ухудшения в ней эпидемиологической обстановки. Позднее Ростуризм предложил гражданам менять путевки в Турцию на туры по России, передает телеканал 360.





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