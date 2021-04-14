Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В России ужесточили правила въезда в страну для граждан

В России ужесточили правила въезда в страну для граждан

В России ужесточили правила въезда в страну для граждан

Коронавирус в Башкирии | 14 апр 2021 | 21:28

Все россияне, прибывшие из-за границы, обязаны в течение трех суток сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. До этого правило распространялось только на прибывающих в аэропорты.

«Всем гражданам РФ, прибывающим на территорию РФ любым видом транспорта, необходимо в течение трех дней со дня прибытия пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. До этого обязательная сдача ПЦР касалась только тех россиян, кто прибывал в страну на самолетах.

Результаты тестирования нужно загружать на портал Госуслуг. Также каждый пребывающий должен заполнить на портале анкету о своих передвижениях и состоянии здоровья. Сдавать ПЦР нужно лабораторно. Пока результат готовится, нужно соблюдать карантин.

Ранее Россия закрыла границу с Турцией из-за ухудшения в ней эпидемиологической обстановки. Позднее Ростуризм предложил гражданам менять путевки в Турцию на туры по России, передает телеканал 360.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: