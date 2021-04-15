Две девушки из Башкортостана вошли в топ самых красивых студенток России

Уфа | 15 апр 2021 | 10:57

Две студентки из Башкирии стали суперфиналистками конкурса «Краса студенчества России». Теперь девушки примут участие в гала-шоу, которое пройдёт уже сегодня, 15 апреля.



В число 12-ти финалисток вошли Анастасия Проломова из УГАТУ и Нурия Бакирова из УГНТУ. Девушки успешно прошли такие конкурсные испытания, как фотосессия, орфографический диктант, литературный тест на знание произведений русских и зарубежных классиков, самопрезентация и, конечно, итоговое дефиле.



Теперь красавицам из Башкирии предстоит пройти последний этап в прямом эфире в официальной группе мероприятия.



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Фото: Российская студенческая весна