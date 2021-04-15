В башкирских лесах открыт пожароопасный сезон

| 15 апр 2021 | 15:28

Правительство Башкирии приняло решение об объявлении пожароопасного сезона в лесах республики. Известно, что с 15 апреля в лесных массивах запрещено пользоваться открытым огнем, в том числе бросать горящие спички или окурки.







Другой ограничительной мерой стал запрет на выброс бутылок и осколков стекла. Также с сегодняшнего дня жители не смогут развести костер в местах с сухой травой или на торфяниках — все это может привести к лесному пожару.



Также власти напомнили об административной ответственности за нарушение правил безопасности. Так, на граждан могут наложить до трех тысяч рублей штрафа. Для должностных лиц сумма увеличится до 20 тысяч рублея, юрлиц могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.





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