В Уфе две женщины устроили фотосессию прямо на проезжей части

Уфа | 15 апр 2021 | 19:17

В центре города Уфы две женщины решили устроить фотосессию прямо на автодороге. Водитель ехавший в это время мимо снял инцидент на видеокамеру и разместил ролик в интернете. На видео видно, что одна из дам, усевшись на стульчик, принялась позировать. Тем временем вторая ее фотографировала.







— Крутые фото должны получиться, — дал комментарий по поводу видеозаписи очевидец.



В ГИБДД столицы сообщили, что за правонарушение женщинам грозит штраф в размере 500 рублей.



— Инспекторы ГИБДД проверят факт размещения этих видеоматериалов и по результатам будет принято решение в соответствии с процессуальными нормами, — сообщили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео