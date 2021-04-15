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В Уфе две женщины устроили фотосессию прямо на проезжей части

В Уфе две женщины устроили фотосессию прямо на проезжей части

Уфа | 15 апр 2021 | 19:17

В центре города Уфы две женщины решили устроить фотосессию прямо на автодороге. Водитель ехавший в это время мимо снял инцидент на видеокамеру и разместил ролик в интернете. На видео видно, что одна из дам, усевшись на стульчик, принялась позировать. Тем временем вторая ее фотографировала.

— Крутые фото должны получиться, — дал комментарий по поводу видеозаписи очевидец.

В ГИБДД столицы сообщили, что за правонарушение женщинам  грозит штраф в размере 500 рублей.

— Инспекторы ГИБДД проверят факт размещения этих видеоматериалов и по результатам будет принято решение в соответствии с процессуальными нормами, — сообщили в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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