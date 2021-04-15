В Уфе две женщины устроили фотосессию прямо на проезжей части

В центре города Уфы две женщины решили устроить фотосессию прямо на автодороге. Водитель ехавший в это время мимо снял инцидент на видеокамеру и разместил ролик в интернете. На видео видно, что одна из дам, усевшись на стульчик, принялась позировать. Тем временем вторая ее фотографировала.
— Крутые фото должны получиться, — дал комментарий по поводу видеозаписи очевидец.
В ГИБДД столицы сообщили, что за правонарушение женщинам грозит штраф в размере 500 рублей.
— Инспекторы ГИБДД проверят факт размещения этих видеоматериалов и по результатам будет принято решение в соответствии с процессуальными нормами, — сообщили в ведомстве.