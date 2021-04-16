МЧС по Башкирии стало рассылать СМС-оповещения о ситуации с паводком в республике

| 16 апр 2021 | 09:48

МЧС стало рассылать СМС-оповещения о ситуации с паводком в Башкирии. Об этом 16 апреля на тематическом брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов.







Он обратил внимание, что в сообщении есть ссылки на сайт ведомства для получения дополнительной информации.

«С учётом того, что в течение 12 часов мы планируем подъём реки Белой в районе города Уфы на 77-80 см, на нашем сайте есть улицы, районы и дома, которые попадают под модель подтопления», - рассказал Идрисов, описывая первое присланное ведомством СМС касательно паводка.

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Ранее замначальника регионального МЧС заявил, что на данный момент в республике нет домов, подтопленных паводковыми водами.