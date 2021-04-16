В МЧС Башкирии рассказали, когда ожидается пик паводка в республике

| 16 апр 2021 | 10:06

С начала половодья в Башкирии в зоне подтопления оказались 149 домов, 822 придомовые территории, 19 участков дорог, из них — 3 моста. Об этом сегодня, 16 апреля, во время брифинга сообщил первый заместитель начальника МЧС республики Эдуард Идрисов.







В зоне риска остаются Уфимский, Кармаскалинский, Бижбулякский, Чекмагушевский, Мишкинский районы, поселок Нижний Авзян в Белорецком районе, а также Кировский район Уфы.

Как сообщил замначальника Управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев, этой весной реки поднимутся на 7,5 метра.

— В прошлом году было 650 сантиметров, — заявил спасатель. — Во всех районах Уфы, которые подвержены подтоплению, проводились сходы граждан. До всех жителей доведено, что если они хотят уехать из домов, то они могут быть размещены в пунктах временного проживания. Для инвалидов зарезервированы места в санаториях, для детей — в детских санаториях.

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Фото: администрация главы