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В Сибае 15-летняя школьница помогла задержать грабителя

В Сибае 15-летняя школьница помогла задержать грабителя

Сибай | 16 апр 2021 | 15:05

70-летний житель Сибая и его знакомая стали жертвами грабителя прямо на улице. Но на помощь пенсионерам подоспела 15-летняя школьница.

Как сообщает газета «Сибайский рабочий», 14 апреля пенсионер сидел с подругой в парке в ожидании такси. В этот день мужчина получил пенсию и отсчитывал для знакомой некоторую сумму. В этот момент к сибайцам подбежал незнакомец, вырвал деньги из руки пенсионера и бросился наутёк. Женщина попыталась догнать грабителя, но упала и даже получила травму.

Происходящее заметила восьмиклассница, которая помогла пенсионерке встать, вызвала полицию и даже сама попыталась догнать грабителя. К счастью, в этот момент его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

15-летняя школьница:

Я подошла, спросила, что случилось, посадила ее на скамейку, позвонила в полицию, сообщила сотрудникам, куда побежал преступник, и как он был одет. Пыталась сама догнать грабителя. Потом узнала, что его поймали.
Через несколько дней 70-летний мужчина через полицейских нашёл контакты школьницы, чтобы лично отблагодарить за заботу и смелость.

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Источник: bash.news
Фото: Сибайский рабочий

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