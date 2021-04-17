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В Башкирии на выходные станет прохладнее

В Башкирии на выходные станет прохладнее

| 17 апр 2021 | 09:28

Специалисты по метеорологии в Республике Башкортостан рассказали о погоде на ближайшие двое суток. В выходные ожидается жаркая погода, а к воскресенью, 18 апреля, станет прохладнее.

17 апреля осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. В ночное время температура воздуха составит 0, +5°, местами до -5°, днем +11, +16°, по югу до +21°.

18 апреля ночью без значительных осадков, днем в северо-восточных районах кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. В ночное время температура составит -3, +2°, днем +8, +13°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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